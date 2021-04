Die Feuerwehr Mülheim löschte einen Brand an der Moritzstraße.

Einsatz Mülheimer Feuerwehr löscht Küchenbrand an der Moritzstraße

Mülheim. Die Mülheimer Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zu einem Wohnungsbrand an der Moritzstraße aus. Dort war Essen auf dem Herd in Brand geraten.

Die Mülheimer Feuerwehr konnte am Freitagmorgen gegen 8.14 Uhr einen Zimmerbrand in einem Wohngebäude an der Styrumer Moritzstraße löschen.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Helfer der Feuerwehr fest, dass es eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss gegeben hatte. Ein Einsatztrupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ging unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung.

Essen auf dem Herd war in Brand geraten

Dort fanden sie den Bewohner, der mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung von Rettungsdienst und Notarzt betreut wurde. Die Helfer fanden schnell die Ursache der Rauchentwicklung: Das Essen auf dem Herd in der Küche brannte.

Nach den Löschmaßnahmen wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räume eingesetzt. Während des Einsatzes musste die Moritzstraße für etwa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, so die Feuerwehr.