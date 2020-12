Mülheimer Feuerwehr löscht Kellerbrand im Einfamilienhaus

Die Feuerwehr in Mülheim löschte am Dienstag ein Einfamilienhaus in Dümpten.

Mülheim Die Mülheimer Feuerwehr hatte Dienstagvormittag einen Einsatz in Dümpten. Dort war in einem Keller eine Kühl-Gefrierkombination in Brand geraten.

In Dümpten kam es am Dienstagvormittag gegen 9.40 Uhr auf der Oberheidstraße in einem Einfamilienhaus zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung

Im Keller des Hauses brannte aus bisher noch ungeklärter Ursache eine

Kühl-Gefrierkombination. Dichter Rauch drang aus der Haustür und den Kellerfenstern. Die Bewohnerin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr

selbst aus der Wohnung retten. Sie wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr

betreut und zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Mülheimer

Krankenhaus gebracht.

Das Feuer wurde durch zwei Einsatztrupps gelöscht. Durch den

Brand wurden die Energieeinrichtungen Gas, Wasser und Strom so stark beschädigt,

dass sie abgeschaltet werden mussten. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte zirka zwei Stunden.