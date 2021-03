Mülheimer Feuerwehr löscht brennende Dachwohnung in Saarn

Die Feuerwehr Mülheim löschte am Freitagmorgen einen Brand an der Alte Straße in der Nähe des Dorfs Saarn.

Mülheim. Die Mülheimer Feuerwehr löschte eine Dachwohnung an der Alte Straße. Menschen wurden nicht verletzt. Beim Brand entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr bekam den Einsatz kurz vor 8 Uhr am Freitagmorgen: Eine Dachgeschosswohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Alte Straße war in Brand geraten. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim sowie ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Starke Rauchentwicklung empfing die Einsatzkräfte beim Eintreffen.

Alle Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindern. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und der Kontrolle der anderen Wohnungen war der Einsatz nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

Es kamen bei dem Einsatz keine Menschen zu Schaden. Das Feuer führte allerdings zu einem erheblichen Sachschaden.