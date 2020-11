Mülheimer Feuerwehr löscht Brand in Heißener Anbau

Mülheim. Die Retter der Feuerwehr Mülheim mussten am Samstag zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb ausrücken. Dort war ein Feuer ausgebrochen.

Die Mülheimer Feuerwehr musste am Samstagabend, 28. November, gegen 19.16 Uhr zu einem Brand in einem Anbau in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb am Beekmanns Hof in Heißen ausrücken.

An der Einsatzstelle stellten die Helfer der Feuerwehr in dem Anbau, der als Unterstand für einen Anhänger sowie als Abstellraum für Gerätschaften genutzt wurde, eine starke Rauchentwicklung fest. Die Bewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr das angrenzende Wohngebäude bereits verlassen.

Unter Atemschutz in den verrauchten Bereich

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in den verrauchten Bereich vor. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.