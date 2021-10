Stark verqualmt war der Einsatzort der Feuerwehr Mülheim beim Kellerbrand an der Straße Lindenhof in Saarn.

Feuerwehr Mülheimer Feuerwehr löscht am Morgen Kellerbrand in Saarn

Mülheim. Am Dienstagmorgen rückte die Mülheimer Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Saarn aus. Die Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Die Mülheimer Feuerwehr wurde am frühen Dienstagmorgen um 5.49 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Haus an der Straße Lindenhof gerufen. Die Bewohner hatten das Haus schon verlassen.

Mit zwei Löschzügen und weiteren Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr nach Saarn aus. Das Feuer war im Keller einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Bewohner hatten das Feuer aber noch rechtzeitig bemerkt und konnten sich schon selbstständig in Sicherheit bringen. Neben den Löscharbeiten wurden die Hausbewohner durch den Rettungsdienst untersucht und betreut.

Der Kellerbrand war nach kurzer Zeit gelöscht und das Haus wurde umfangreich belüftet. Die Bewohner konnten laut Feuerwehr vorerst bei ihren Nachbarn unterkommen. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim