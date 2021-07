Hochwasser Mülheimer Feuerwehr hilft jetzt auch in Euskirchen

Mülheim. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim wurden jetzt auch in den Kreis Euskirchen gerufen. Sie helfen in drei Orten unterhalb der Steinbachtalsperre.

Im Rahmen der MEO-Bereitschaft (Mülheim, Essen, Oberhausen) wurden am frühen Montagmorgen um 4.30 Uhr Fahrzeuge und Einsatzpersonal der Mülheimer Feuerwehr in den Kreis Euskirchen verlegt. Sie sollen in drei Orten unterhalb der Steinbachtalsperre eingesetzt werden, die besonders vom Hochwasser betroffen sind

Nach Angaben der Feuerwehr Mülheim wird der Einsatz voraussichtlich drei Tage dauern.

