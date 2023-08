Mülheimer Festival: Frank Goosen auf Freilichtbühne zu Gast

Frank Goosen liest am 31. August in der Mülheimer Freilichtbühne aus seinem aktuellen Roman „Spiel Ab!".

Mülheim. Das Stagefestival auf der Freilichtbühne geht zu Ende mit einer Lesung des Kabarettisten Frank Goosen. „Spiel Ab!“ erzählt eine amüsante Story.

Das Stagefestival auf der Freilichtbühne – ein Festival für Theater, Komik, Kleinkunst und außergewöhnliche Klänge – geht dem Ende entgegen. Zum Abschluss der Reihe liest Frank Goosen am Donnerstag, 31. August, aus seinem neuen Roman „Spiel ab!“. Darin geht es auf den Platz, den Fußballplatz natürlich. Goosen erzählt in seinem von allen sehnsüchtig erwarteten Fußballroman voller Witz, Herz und Insiderwissen von einer aufmüpfigen Bochumer Jugendfußballmannschaft, einer ereignisreichen Saison in der Kreisliga und drei Männern, die von elf Teenagern mehr lernen, als sie je für möglich gehalten hätten.

Die Veranstaltung des inklusiven Kulturvereins Art Obscura e. V. beginnt, so wie alle Termine der Donnerstagsreihe, um 19 Uhr (Einlass und Biergarten ab 18 Uhr). Der Eintritt ist frei, für den Künstler geht der Hut rum. Spielort ist die Freilichtbühne an der Dimbeck 2a. Die Präsentation des 9. Stagefestivals geschieht in Kooperation mit der Regler Produktion e.V. und dem Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr.

Weitere Programminfos gibt es unter www.stagefestival.de.

