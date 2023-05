Mülheimer Ferienspiele: So können Familien sich anmelden

In den großen Ferien gibt es auch in Mülheim wieder ein buntes Angebot für Kinder und Jugendliche.

Mülheim. Boxen, Basteln, Theater spielen: Bei den Ferienspielen für Kinder/ Jugendliche gibt es ein tolles Angebot. Anmeldestart: 22. Mai. Hier die Infos.

So früh wie seit 2007 nicht mehr werden Mülheims Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr in die Sommerferien entlassen. Schon am 21. Juni steht der letzte Schultag an.

Wer in der Zeit bis Anfang August nicht auf Reisen ist, kann daheim an zahlreichen Ferienangeboten teilnehmen.

Mülheim bietet zwei Freizeiten in den Sommerferien an

Neben den klassischen Ferienspielgruppen stehen den Sommer über auch besondere Projekte an – zum Beispiel der Medl-Mitmachzirkus, das „SummerLab“ in Kooperation mit der Hochschule Ruhr West, Theaterworkshops, Boxcamps für Kinder, Urban Dancing oder Mental Health für Jugendliche.

Eine städtische Freizeit führt an den Alfsee in Niedersachsen, eine Sportfreizeit mit dem Mülheimer Sportservice hat Hachen im Sauerland als Ziel. Am Sonntag, 6. August, findet ein großes Ferienabschlussfest im Witthausbusch statt.

Die Anmeldungen für die Ferienspiele laufen ab dem 22. Mai um 19 Uhr. Anmeldungen zu den Freizeiten sind ab sofort möglich. Informationen gibt es unter freizeit.muelheim-ruhr.de oder bei Johannes Glahn vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration unter 455 4533.

