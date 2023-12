Einen Todesfall musste die Mülheimer Familie bereits verkraften (Symbolbild): Der Vater starb Ende Mai an einem Herzinfarkt.

Mülheim Ein Vater von zwei Kindern stirbt plötzlich, und es kommt noch schlimmer. Zwei Schicksalsschläge bringen eine Mülheimer Familie in große Not.

Ein Mülheimer Familienvater wurde am Pfingstwochenende ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. Der 52-Jährige hatte auf einer Baustelle als Dachdecker gearbeitet. Dort erlitt er einen tödlichen Herzinfarkt. „Er ging morgens wie gewohnt zur Arbeit und kehrte nicht mehr nach Hause zurück“, berichtet die Polizeistiftung David und Goliath. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter im Alter von acht und 14 Jahren.

Doch das Leid der Familie sollte damit nicht enden. Nur sechs Monate später bekam die jüngste Tochter eine schreckliche Diagnose: Ein inoperabler und unheilbarer Hirntumor wurde entdeckt. Die Mutter sei nun am Boden zerstört, heißt es in der Meldung der Polizeistiftung weiter. Sie könne nicht mehr arbeiten gehen. Sie wolle die verbleibende Zeit mit ihrer Tochter verbringen, ihr Liebe und Fürsorge schenken.

Polizeistiftung will Not der Mülheimer Familie lindern

Die beiden Schicksalsschläge bringen die Mülheimer Familie auch in finanzielle Not. Tief berührt zeigte sich der Kuratoriumsvorsitzende der Polizeistiftung David und Goliath, Thomas Weise. Die Stiftung hat daher kurzfristig entschieden, die schwer getroffene Familie mit einer Soforthilfe in Höhe von 10.000 Euro zu unterstützen.

„Auch wenn wir das Geschehene nicht rückgängig machen können, möchten wir der Familie schnell und völlig unbürokratisch zur Seite stehen“, erklärt Thomas Weise. „Wir hoffen sehr, dass unsere Spende zumindest dazu führt, dass die tapfere Familie für eine kurze Zeit die finanziellen Nöte vergessen kann“.

Spendenaktionen in Mülheim - lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim