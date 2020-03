Mülheimer Experten informieren am EKM über Darmkrebs

Informieren am Mittwoch in Mülheim über das Thema Darmkrebs: Prof. Dr. Heinz-Jochen Gassel (r.), Chefarzt der Chirurgischen Klinik, und Prof. Dr. Philip Hilgard, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie am EKM.

Mülheim. Im Darmkrebsmonat März informiert der „Info-Treff“ am Mittwoch im Evangelischen Krankenhaus Mülheim (EKM) über Vorbeugung und Behandlung.

Hierzulande erkranken jährlich über 60.000 Menschen neu an Darmkrebs. Das Risiko kann jedoch reduziert werden. Im Darmkrebsmonat März informiert die Patientenveranstaltung „Info-Treff“ am Mittwoch, 11. März, im Evangelischen Krankenhaus Mülheim (EKM) über Vorbeugung und Behandlung.

Von Darmkrebs betroffen sind Männer und Frauen gleichermaßen. Das Risiko steigt ab dem 50. Lebensjahr. Je früher die Erkrankung diagnostiziert wird, desto größer sind auch die Heilungschancen. Bei einer Darmspiegelung lassen sich Polypen früh erkennen und entfernen, bevor sie gegebenenfalls bösartig werden.

Beim Info-Treff informieren Prof. Dr. Heinz-Jochen Gassel, Chefarzt der Chirurgischen Klinik, und Prof. Dr. Philip Hilgard, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie über Vorsorge, Diagnostik und Behandlung von Darmkrebs.

Die Patientenveranstaltung „Info-Treff“ findet am Mittwoch, 11. März, um 18 Uhr im Konferenzsaal des EKM (Wertgasse 30) in Haus B, 10. Etage statt. Am Ende der Veranstaltung können Fragen an die Referenten gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.