Mülheimer erhält Dankmedaille des Deutschen Roten Kreuzes

Mülheim. Das Deutsche Rote Kreuz verleiht dem Landesbereitschaftsleiter Frank Langer aus Mülheim die Dankmedaille. Was sein herausragendes Engagement war.

Es ist eine besondere Würdigung, die Präsidentin Gerda Hasselfeldt auf der Bundesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes vorgenommen hat: Bis zu drei Personen erhalten jährlich eine Dankmedaille für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. In diesem Jahr wurde die Ehre einem Mülheimer zuteil.

Hasselfeldt zeichnete den Landesbereitschaftsleiter Frank Langer aus. Dieser ist seit 1980 im DRK ehrenamtlich aktiv und seit 2017 als Landesbereitschaftsleiter Mitglied im Präsidium des DRK-Landesverbandes Nordrhein.

Mülheimer ist Leiter des Einsatzstabes der Hilfsorganisationen in NRW

In der aktuell andauernden epidemischen Lage von nationaler Tragweite habe sich Langer als Leiter des gemeinsamen Einsatzstabes der anerkannten Hilfsorganisationen NRW in herausragender Position ehrenamtlich engagiert. Sein Einsatz gehe weit über die Leitung des haupt- und ehrenamtlich besetzten Stabes hinaus, hieß es.

Persönlich koordinierte er vor Ort die zentrale Logistik der landesweiten Verteilung von Schutzausrüstung und Hygieneausstattung des Gesundheitsministeriums. In diesem Zusammenhang leistete Langer viele Stunden ehrenamtliche Arbeit für das Rote Kreuz.

Mülheimer engagierte sich schon in der Flüchtlingshilfe und beim Hochwasser

Neben seinem aktuellen Engagement hat Frank Langer bereits 2015 und 2016 im Bereich der Flüchtlingsnothilfe sowie in den Jahren 2003 und 2013 im Hochwassereinsatz an der Elbe und an der Oder mit dem DRK Hilfe geleistet.

Gerda Hasselfeldt zeichnete bei der Übergabe der Dankmedaille nicht nur das hohe Maß an Einsatzbereitschaft aus. Sie hob auch das Führungsverständnis sowie die wertschätzende und kooperative Zusammenarbeit von Frank Langer mit Haupt- und Ehrenamtlichen – gerade unter schwierigsten Bedingungen – hervor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim