Mülheimer EKM hat neue Abteilung für Lungenerkrankungen

Der neue Chefarzt Dr. Ulrich Wilke leitet die Mülheimer Klinik mit dem Schwerpunkt Pneumologie am Evangelischen Krankenhaus.

Mülheim. Der neue Chefarzt Dr. Ulrich Wilke leitet die Mülheimer Klinik mit dem Schwerpunkt Pneumologie. Derzeit stehen die Covid-19-Patienten im Fokus.

Das Evangelische Krankenhaus Mülheim (EKM) baut gerade eine eigene Klinik für den Fachbereich Pneumologie (Lungenheilkunde) auf. Der neue Chefarzt Dr. Ulrich Wilke leitet diese Klinik als Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie, was derzeit vor allem den Covid-19-Patienten zugute kommen dürfte.

Wilke war zuvor zehn Jahre als Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin am Marien-Hospital Witten tätig. Zeitweise hat er die Klinik auch kommissarisch geleitet. Im EKM war die Pneumologie bisher in der Kardiologischen Klinik angesiedelt. In der neuen Pneumologischen Klinik werden entzündliche und chronische Erkrankungen der Bronchien wie Bronchitis, Asthma und COPD sowie Erkrankungen der Lunge, unter anderem Lungenentzündung und Lungenkrebs, behandelt.

Schwerpunkte sind die Behandlung von Lungenentzündung und Lungenkrebs

Weitere Schwerpunkte sind die Lungenrundherd-Diagnostik, die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Rippenfells mit Wasseransammlungen sowie die Diagnostik bei rheumatischen Erkrankungen. „Ich freue mich auf neue Kolleginnen und Kollegen sowie eine neue Aufgabe“, sagt Dr. Wilke.

Insbesondere die Diagnostik und Therapie des Lungenkarzinoms sieht der Ärztliche Direktor des EKM, Prof. Dr. Heinz-Jochen Gassel, als einen der wichtigsten Schwerpunkte und blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit zwischen Onkologie, Pneumologie, Strahlentherapie, Radiologie und Chirurgie im eigenen Haus. „Bevor wir diesen und weitere Schwerpunkte ausbauen werden, steht aber wohl erst auch für Dr. Wilke die Behandlung der Patienten mit Covid-19 auf der Tagesordnung“, sagt Gassel. „Es ist sehr gut für uns, einen weiteren Mediziner im Haus zu haben, der über ausgesprochen viel Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt.“