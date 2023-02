Auf dem Dickswall mitten in Mülheim wird der Verkehr bald leicht abgeändert umgeleitet.

Infrastruktur Mülheimer Dickswall: Stadt kündigt neue Einschränkungen an

Mülheim. Auf der Dauerbaustelle Dickswall beginnt ein neuer Bauabschnitt. Damit kommen auch neue Einschränkungen auf einige Autofahrer zu. Die Details.

Die Bauarbeiten zur Renaturierung des Rumbachs schreiten voran, auf dem Dickswall steht erneut eine Änderung der Verkehrsführung bevor.

Nachdem zwischen der Kreuzung Tourainer Ring/Dickswall und der Kreuzung Kalkstraße/Kämpchenstraße/Dickswall tonnenschwere Betonrohrfertigteile unterirdisch verlegt worden sind, soll dieser Abschnitt ab Mittwoch, 22. Februar neu asphaltiert werden. In den kommenden Wochen soll die Kreuzung Tourainer Ring/Dickswall unmittelbar von Kanalarbeiten betroffen sein. Wie die Stadt mitteilt, werden hier Anschlüsse für diverse Mischwasserkanäle hergestellt oder an den Bestand angeschlossen.

Dazu wird im Bereich der Kreuzung Tourainer Ring/Dickswall am Sonntag. 26. Februar, und Montag, 27. Februar, eine neue Verkehrsführung eingerichtet und ausgeschildert. „Die Fahrbeziehungen bleiben ebenso wie die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens nahezu erhalten“, so die Stadt. Eine Ausnahme bilde die stadteinwärts führende Spur: Sie müsse in direkter Linie unterbrochen werden. „Behinderungen und Beeinträchtigungen werden sich für die Verkehrsteilnehmer nicht ganz vermeiden lassen. Hierzu bitten erneut um Ihr Verständnis“, erklärt Stadtsprecher Volker Wiebels.

