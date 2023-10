Der Mülheimer Danny S. wird vermisst. Er könnte sich auch im Umfeld von Bahnhöfen in Duisburg oder Essen aufhalten, vermutet die Polizei.

Vermisstenfall Mülheimer Danny S. vermisst: Ist er in Essen oder Duisburg?

Mülheim/Essen/Duisburg. Die Polizei sucht nach dem vermissten Danny S. aus der Mülheimer Entenfang-Siedlung. Sie vermutet den 25-Jährigen auch in Essen oder Duisburg.

Der 25-jährige Danny S. wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Donnerstag, 19. Oktober, um 22 Uhr wird der 25-Jährige vermisst. Der Mülheimer wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift „Am Entenfang“ gesehen. Danny S. hielt sich in der Vergangenheit vermehrt am und im Umfeld des Essener und Duisburger Hauptbahnhofes auf. Weitere Anlaufpunkte könnten der Steeler Bahnhof oder der Essener Stadtwald sein.

Polizei veröffentlicht Bild und Beschreibung des Mülheimer Vermissten

Der junge Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, eher schlank und trägt braune, kurz geschorene Haare zum Dreitagebart. Zuletzt war er mit einer grauen Jogginghose sowie einem Kapuzenpullover mit weißen Ärmeln und schwarzem Brustbereich bekleidet. Außerdem trug er silbergraue Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

Dieses Foto gab die Polizei heraus zum vermissten Mülheimer Danny S.. Foto: Polizei

Müllheimer Nachrichten – lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim