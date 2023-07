Mülheimer Bürgeramt: Service vorübergehend beeinträchtigt

Mülheim. Datenbankprobleme: Die Mülheimer Verwaltung konnte gestern und heute manche Dienstleistung nicht anbieten. Ausgefallene Termine werden nachgeholt.

Datenbankprobleme haben am Montag (17. Juli) sowie am Dienstagvormittag dazu geführt, dass bestimmte Dienstleistungen der Stadtverwaltung, vor allem im Bereich der Führerscheinstelle/Kfz-Angelegenheiten sowie im Ausländeramt, nicht angeboten werden konnten. Erst gegen 14.30 Uhr am Dienstag meldete die IT-Abteilung: „Serverprobleme behoben. Dienstleistungen im Bürgeramt und in der Ausländerbehörde können wieder anlaufen.“

Die internen Serverprobleme hatten am Montag und Dienstag dafür gesorgt, dass in verschiedenen Bereichen nicht richtig gearbeitet werden konnte. Das Bürgeramt (Bereich Führerscheinstelle und Kfz-Angelegenheiten) musste bestehende Termine absagen. Ab Mittwoch (19. Juli) werde der Betrieb dort wieder normal laufen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Stadt Mülheim will zusätzliche Online-Termine freischalten

Personen, deren Termine ausgefallen sind, können online Ersatztermine buchen. Diese werden nach und nach zusätzlich zum bestehenden Kontingent freigeschaltet. Es lohnt sich, häufiger in der Online-Terminvereinbarung nachzusehen. Wer ein Anliegen habe, das keinen Aufschub dulde, könne sich über die Kontaktformulare ans Bürgeramt wenden, so die Stadt. Die Anfragen werden dann nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Von den Serverproblemen war auch die Ausländerbehörde betroffen. Sie konnte am Dienstagmorgen (18. Juli) nicht öffnen und bleibt auch den restlichen Tag geschlossen. Kundinnen und Kunden, deren Termine ausgefallen sind, haben bereits Ersatztermine erhalten.

