Mülheimer Bier-Dieb schläft neben Beute auf Garagenhof ein

Nicht nur einen, gleich acht Bierkästen ließ ein Mann in Mülheim mitgehen.

Mülheim. Ein Mann stahl in Mülheim aus einem Laden acht Bierkästen. Sein Durst ließ ihn nach wenigen Metern pausieren, was es der Polizei leicht machte.

Ein Bier-Dieb konnte in Mülheim nicht warten und verzehrte einen Teil des Diebesguts schon unterwegs. Damit machte er es der Polizei leichter.

„BIERgierde – Polizei reißt Trunkenbold aus Rauschschlaf“ betitelte die Polizei eine Pressemitteilung. Bereits am Montag gegen 18.15 Uhr hatte ein Mann acht Bierkästen von dem Außenposten eines Supermarktes am Wiescher Weg gestohlen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nachdem der Mann einen Einkaufswagen mit den Kästen bepackt hatte, flüchtete er.

Mülheimer Bier-Dieb döst im Garagenhof

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

„Bereits nach 200 Metern Durststrecke schien das Verlangen nach dem goldenen Gerstensaft den durstigen Dieb zu übermannen“, so die Polizei in ihrer Meldung. Auf dem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses fanden die Beamten den dösenden Dieb auf dem Boden. Die Bierkästen hatte er zuvor übereinander gestapelt und sich offensichtlich daran bedient.

Die Polizei weckte den Mann und ließ seinen Gesundheitszustand von Rettungskräften überprüfen. Schnell konnte das Diebesgut dem nahe gelegenen Supermarkt zugeordnet werden. 27 Bierflaschen waren geleert oder kaputt. Der Dieb muss mit einer Anzeige rechnen.