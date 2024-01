Mülheimer Beteiligung für Street Food Festival gesucht

Mülheim Im April kommt das Streetfood & Music Festival wieder für drei Tage nach Mülheim. Wer auf dem Rathausmarkt dabei ist und wer noch gesucht wird.

Im April rollt ein Konvoi mit 20 Foodtrucks auf den Mülheimer Rathausmarkt. Vom 5. bis zum 7. April findet dort das Street Food & Music Festival statt. „Wir haben die besten Food-Trucks aus der Region und darüber hinaus eingeladen, um sicherzustellen, dass unsere Besucher eine unvergessliche kulinarische Erfahrung genießen können“, verspricht Festivalorganisator Cedric Ostermann.



Neben Spezialitäten aus aller Welt wird es auch wieder ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geben. Verschiedene Bands, Solokünstler und DJs werden die Bühne entern und sollen Festivalstimmung auf den Rathausplatz zaubern. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter Pech mit dem Frühlingswetter und kämpften gegen Dauerregen an. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt und richtet sich auch explizit an Familien.

Drei weitere Street Food Festivals sind für Mülheim geplant

Dieses Jahr werden noch Partner und Unternehmen aus Mülheim gesucht, die sich beteiligen wollen. Wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail beim Dortmunder Veranstalter Just Festivals melden an: kontakt@just-festivals.de.

Dies ist übrigens nicht der einzige Termin in diesem Jahr, an dem das Street Food & Music Festival in Mülheim Station macht. Weitere Termine sind im Mai und September geplant. Im Juni soll darüber hinaus wieder das Street Food & Beach Festival Urlaubsstimmung in der Innenstadt verbreiten.

