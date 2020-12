Mülheimer Benefiz-Aktion Jolanthe mit attraktiven Preisen

Die Lose für die Aktion Jolanthe gibt es in diesem Jahr bei der Bäckerei Hemmerle auf der Mülheimer Schloßstraße.

Mülheim. Zum Jahreswechsel was Gutes tun: Das können Mülheimer bei der Benefiz-Aktion Jolanthe, dieses Jahr für die Krebsberatung. So können Sie helfen.

Die Benefiz-Aktion Jolanthe der Redaktion läuft noch bis zum 6. Januar. Lose sind sie bei Bäcker Hemmerle auf der Schloßstraße 33 erhältlich; auch sonstige Spender können attraktive Preise gewinnen.

Weil am 1. Januar kein Neujährchen in Franky’s Wasserbahnhof stattfinden kann, verkaufen wir dieses Mal bis zum 6. Januar Lose zu jeweils fünf Euro. Der gesamte Erlös kommt dem Projekt der integrativen psychoonkologischen Beratung (IPB) der Krebsberatung zugute. Es unterstützt Angehörige von Krebserkrankten. Der Wert jedes verkauften Loses wird von der Mülheimer Sparkasse verdoppelt.

Mülheimer Bäckerei Hemmerle verkauft Lose für Jolanthe

Seit 1. Mai dieses Jahres läuft das Projekt der Krebsberatung. Weil allerdings im April die Förderung ausläuft, brauchen die Psychoonkologin Annette Friedrich und ihre Kollegin, Diplom-Psychologin Kathrin Bochmann, dringend finanzielle Unterstützung.

Dankenswerterweise ermöglicht Peter Hemmerle, dass die Aktion trotz des Lockdowns in diesem Jahr nicht ganz abgesagt werden muss: Die Lose können montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis 14 Uhr in der Filiale an der Schloßstraße gekauft werden. Als Preise gibt es dieses Mal unter anderem einen Reisegutschein für einen Städtetrip im Wert von 300 Euro sowie zwei Ruhrtop-Cards zu gewinnen.

Um die Hilfe noch leichter zu gestalten, bekommen ab sofort auch Bürger Lose zugeteilt, die eine Jolanthe-Spende überweisen: Spendenkonto DE 0536 2500 000 1750 34277, Stichwort: Jolanthe.