Mülheimer Band Sondaschule trauert um Gitarristen „Blubbi“

Mülheim. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich die Mülheimer Band Sondaschule von ihrem Gitarristen Daniel Junker. Der Oberhausener starb am 23. Juni.

Mit emotionalen Worten verabschiedet sich die Mülheimer Ska-Punk-Band „Sondaschule“ von ihrem Familienmitglied, Freund und Gitarristen Daniel „Blubbi“ Junker. Der Oberhausener war am Mittwochabend, 23. Juni, völlig unerwartet verstorben.

Die Bandmitglieder verabschieden sich auf ihrer Facebook-Seite: „Es tut einfach nur unglaublich weh“, ist dort zu lesen. „Wir senden der Familie, allen Freunden und Weggefährten viel Kraft und Liebe und bedanken uns gleichzeitig bei allen für die riesige Anteilnahme - auf dass der Zusammenhalt nie endet!“

Vom Proberaum im Bunker über Stadtfeste bis zu Rock am Ring

Vor 19 Jahren seien sie gemeinsam vom Keller in der Bergmannstraße aus losgezogen, um die Welt zu erobern“. Vom „Pisse“-Proberaum im Bunker, über Jugendheime und Stadtfeste, bis hin zur Rock am Ring Mainstage seien sie den Weg zusammen gegangen. „Blubbi würde sagen: ‘It’s a long way to the top if you wanna rock’n‘roll’.“

Weiter heißt es: „Wir danken Dir für jeden Meter! Es ist schwer zu realisieren, dass es nun nie wieder so sein wird. Wir bedanken uns aus vollem Herzen für all die Jahre voll unvergesslicher gemeinsamer Momente.“

Veröffentlichung der neuen Single auf unbekannte Zeit verschoben

Sondaschule hatten erst vor kurzem ein neues Album für Januar 2022 angekündigt, zu dem sie auch eine Youtube-Miniserie produzierten. Die für den 2. Juli geplante Veröffentlichung der ersten Single und der zweite Teil der Miniserie werden nun verschoben: „Mit einer Single namens „Gute Zeiten“ und einem Album mit dem Titel ‘Unbesiegbar’ ist es für uns gerade undenkbar, an unseren Plänen festzuhalten.“

Vor einem Jahr war das letzte Album der Band „Lost Tapes 2“ erschienen. Zu den für August angekündigten Konzerten äußerte sich die Band noch nicht. Auch zum Alter des Gitarristen und der Todesursache machte die Band keine Angaben. Junkers ehemalige Band Emscherkurve 77 meldete sich jedoch ebenfalls auf Facebook zu Wort und sprach in der Trauernachricht von „kurzer, schwerer Krankheit“. (km)

