Mülheimer Band PinkePank lädt zum Weihnachtskonzert

Die Mülheimer Band PinkePank, hier 2016 beim Pfingst Open Air in Essen-Werden, lädt zum Weihnachtskonzert in den Rathsstuben.

Mülheim Corona hat sie zur Bühnen-Abstinenz gezwungen - jetzt aber sind PinkePank zurück mit ihrem Weihnachtsgig an altbekannter Mülheimer Stätte statt.

Nach vier langen Jahren spielt die Mülheimer Band PinkePank erstmals wieder ein Weihnachtskonzert in den Rathsstuben, Bahnstraße 24 – und zwar am Samstag, 16. Dezember (Beginn 20 Uhr). Dann gibt es feinsten Garage-Groove-Rock bei weihnachtlicher Kneipenatmosphäre, versprechen die Musiker, die schon seit mehr als zehn Jahren in der Mülheimer Musikszene mitmischen.

Schon seit 2010 spielen die Musiker von PinkePank zusammen, 2011 bereits gossen sie ihre erste CD: „Between mustard and sublimation“, 2015 folgte mit „Dirty Street God“ die zweite Scheibe. Überzeugende Auftritte beim Essener Newcomer-Contest „Mukkefukk“ und beim legendären Pfingst Open Air in Essen-Werden spornten die Band an, weiterzumachen.

Nach längerer Pause tritt Mülheimer Band PinkePank wieder in den Rathsstuben auf

Doch im Dezember 2019 war PinkePank vorerst zum letzten Mal in der Mülheimer Kultkneipe Rathsstuben zu sehen gewesen – danach kamen Corona „und andere Umstände, die weitere gemeinsame Auftritte unmöglich machten“, wie Frontmann Christopher Buschmann berichtet.

Seit einigen Wochen aber probt und performt die Band wieder. Musikalisch bedient sich die vierköpfige Combo (Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren und Gesang) verschiedener Genres wie Garage, Alternative, Indie und Progressive.. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert in den Rathsstuben ist frei, es werden – so die Tradition – Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Musik in und aus Mülheim - Mehr zum Thema:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim