Mülheimer Bäder erweitern Öffnungszeiten in den Herbstferien

Bahnenziehen in den städtischen Hallenbädern: In den Herbstferien gibt es verlängerte Öffnungszeiten.

Mülheim. Die beiden Mülheimer Hallenbäder erweitern ihre Öffnungszeiten in den Herbstferien. Auch an den Wochenenden ist Schwimmen dann möglich.

Die SWiMH (Schwimm- und Wassersport in Mülheim an der Ruhr) erweitert ab Montag die Öffnungszeiten im Hallenbad Süd. So können Badegäste das Bad in der Herbstferien von 12. bis 25. Oktober zu folgenden Zeiten nutzen: Montag bis Donnerstag von 6 bis 13 Uhr, Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 13 Uhr.

Auch das Friedrich-Wennmann-Bad weitet die öffentlichen Schwimmzeiten in den Herbstferien aus. Es hat geöffnet: Montag von 7 bis 9.30 Uhr, 10 bis 16 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Dienstag von 6 bis 9.30 Uhr, 10 bis 16 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 7 bis 9.30 Uhr, 10 bis 16 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 9.30 Uhr, 10 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Aktuelle Informationen gibt es auf www.muelheim-ruhr.de.