Mülheimer Bad öffnet wieder - anfangs könnte es kühl werden

Mülheim. Nach fast zwei Wochen Grundreinigung öffnet das Mülheimer Wennmann-Bad wieder. Für kritische Besucher: Es gab dringend nötige Reparaturen.

Am letzten Wochenende der Herbstferien steht das Mülheimer Friedrich-Wennmann-Bad wieder zur Verfügung. Die jährliche Grundreinigung und Revision, für die das Heißener Hallenbad knapp zwei Wochen lang geschlossen war, ist beendet. Am Samstag, 14. Oktober, um 7 Uhr öffnet die Kasse wieder, es gelten die regulären Zeiten.

Wie SwiMH-Geschäftsführer Andreas Wildoer berichtet, wurde das Bad nicht nur grundlegend gereinigt, sondern teilweise auch renoviert. So habe man beispielsweise defekte Schränke repariert: „Unter anderem haben wir 30 neue Schrankschlösser bestellt.“ Auf einige Ersatzteile warte das Team allerdings noch.

Mülheimer Bad startet wohl mit 25 Grad im Schwimmerbecken

Ein technischer Defekt an der Wasseraufbereitungsanlage ist noch aufgetreten. Er konnte am Freitag behoben werden, wirkt sich aber am ersten Öffnungstag noch auf die Wassertemperatur im Schwimmerbecken aus. Dort werde man am Samstagmorgen wohl mit etwa 25 Grad starten, sagt Wildoer, „es wird dann aber immer wärmer, und im Laufe des Tages werden wir die Standardwassertemperatur von 28 Grad erreichen.“

Besucherinnen und Besucher werden im Eingangsbereich per Aushang über die aktuellen Wassertemperaturen im Wennmann-Bad informiert.

