Mülheimer Auktionator versteigert Foto-Kunst für guten Zweck

Mülheim. Eine Charity-Auktion mit Fotografien von Folkwang-Studenten veranstaltet der Mülheimer D.C. Wettmann am 1. Juli. Erlös fließt auch in Kinderhilfe.

Junge Künstler haben es nicht leicht, sich durchzusetzen. Die Corona-Pandemie macht ihnen zusätzlich einen Strich durch die Rechnung. „Es gab im vergangenen Jahr wenige Plattformen, auf denen sie ihre Werke vorstellen konnten, sie hatten so gut wie keine Einnahmen“, weiß David Christian Wettmann, Inhaber des Auktionshauses an der Ruhr. Genau aus diesem Grund führt er am 1. April eine Auktion mit Arbeiten von Foto-Studenten der Folkwang Universität durch – im Essener Saalbau.

Erlös geht auch an die Kinderhilfsorganisation „Förderturm“

Es ist eine Kunstversteigerung für den guten Zweck, von der die jungen Künstler ebenso profitieren sollen wie der gemeinnützige Verein „Förderturm - Ideen für Essener Kinder“. An diese Hilfsorganisation – 2001 mit dem Ziel gegründet, Essener Kinder und Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund zu fördern – soll die Hälfte des Erlöses (abzüglich der Produktionskosten) gespendet werden. Die andere Hälfte geht an die Nachwuchs-Fotografen, die bei der Charity-Auktion auch einmal austesten können, „wie hoch ihr Marktwert so ist“, sagt Wettmann.

Elf talentierte Foto-Studenten, die kurz vor dem Master-Examen in „Photography Studies and Practice“ stehen, wurden von einer Professorin und dem Mülheimer Auktionator ausgewählt. „Ich habe das Kriterium der Verkaufbarkeit mit in die Überlegungen eingebracht. Denn unbekannte junge Künstler müssen auch diesen Aspekt beachten. Ihre Kunst muss gefallen und Käufer finden“, erklärt David Christian Wettmann. Man hoffe, für jedes angebotene Kunstwerk um die 900 Euro einnehmen zu können.

Werke junger Künstler müssen auch verkaufbar sein

Zum Aufruf kommen ganz verschiedene, zumeist großformatige und qualitativ hochwertige Fotografien. Manche sind eher dokumentarisch, andere künstlerisch. Architektur-Fotografien sind dabei, aber auch inszenierte Kompositionen. In manchen Fälle wendet die Künstlerin oder der Künstler auch eine besondere Aufnahme- oder Bearbeitungstechnik an.

Die Kunstauktion, bei der der Auktionator auf seinen Anteil verzichtet, findet im Zuge der diesjährigen Immobilienauktion des Auktionshauses Grundstücksbörse RR AG im Saalbau in Essen, Huyssenallee 53, statt. Interessenten können sich die Fotografien schon jetzt auf der Homepage des Auktionshauses an der Ruhr ansehen unter auktionshausanderruhr.com. Am Veranstaltungstag, dem 1. Juli, sind sie ab 10 Uhr live zu besichtigen, die Versteigerung startet gegen 14.30 Uhr.

„Der Kauf einer Fotografie könnte auch ein lohnendes Invest sein. Aus diesen jungen Künstlern kann ja noch viel werden, wer weiß. Viele Folkwang-Absolventen haben im Laufe der Jahre internationales Renommee erlangt“, sagt David Christian Wettmann.

