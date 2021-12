Mülheim. Die Mülheimer Apotheken sind über die Feiertage dienstbereit. Warum der Apothekensprecher in diesem Jahr mit besonders vielen Patienten rechnet.

Die Mülheimer Apotheken sind über die Feiertage dienstbereit, stellen die Versorgung der Menschen mit Medikamenten sicher. Peter Lamberti, Sprecher der Apotheker in Mülheim, rechnet damit, das viele Bürger in diesem Jahr die Notdienste nutzen.

„Aufgrund der besorgniserregend hohen Infektionszahlen und der vielen Erkältungsvirusinfektionen werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr bei unseren Feiertagsdiensten ganz besonders in Anspruch genommen werden“, schätzt Lamberti. Die meisten Apotheken werden an den Feiertagen aber keine Digitalisierung von Impfzertifikaten vornehmen können, da dies auch nicht zur Grundversorgung gehört.

Etwa jeder dritte Notdienstkunde benötige Arzneimittel für ein Kind

„Über Arzneimittel hinaus werden bei uns auch Gesundheitsprodukte nachgefragt, wie Fieberthermometer, Verbandmaterial und in diesem Jahr Corona-Schnelltests“, stellt Lamberti fest. Apotheken appellieren, schon vor den Feiertagen die Hausapotheke aufzufüllen. „Damit werden Wartezeiten in den notdiensthabenden Apotheken vermieden“, so Lamberti. Etwa jeder dritte Notdienstkunde benötige Arzneimittel für ein Kind.

Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich per Kurzwahl 22 8 33 vom Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 833 aus dem Festnetz finden. Eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 22 8 33 (69 Cent pro SMS) führt auch zu dem gewünschten Ergebnis. Unter apothekennotdienst-nrw.de und aponet.de steht die Notdienstsuche auch zur Verfügung.

Die Apotheken verweisen darauf, dass bei lebensbedrohlichen Fällen Notarzt und Notfallaufnahme der Krankenhäuser die ersten Anlaufstellen sind. Schnellstmögliche Hilfe ist über die Notruf-Nummer 112 zu erreichen.

Bei Krankheiten oder Beschwerden, deren Behandlung nicht bis zur nächsten ärztlichen Sprechzeit warten kann, stehen die ärztlichen Bereitschaftsdienste unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 bereit.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim