Mülheimer (59) vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei Suche

Mülheim. Seit zwei Tagen ist ein 59-jähriger Mülheimer verschwunden. Die Polizei hofft auf Tipps aus der Bevölkerung – und hat ein Foto veröffentlicht.

Ibrahim C. aus Mülheim wird seit Mittwochvormittag, 24. November, vermisst. Nach umfangreichen, bis dato aber erfolglosen Fahndungsmaßnahmen hofft die Polizei nun, dass die Bevölkerung bei der Suche nach dem Verschwundenen weiterhelfen kann.

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr war der 59-Jährige das letzte Mal von Angehörigen gesehen worden. Er verließ ein Mehrfamilienhaus an der Martinstraße und besuchte die Sparkasse auf der Mellinghofer Straße, so die Polizei. Dort verlaufe sich seine Spur. Seither sei der Mülheimer nicht mehr gesehen worden. Die Beamten setzten einen Spürhund ein und fragten bei Mitarbeitern von Nahverkehr und Taxiunternehmen nach – bislang erfolglos.

Der Vermisste soll 1,70 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und graue Haare

Ibrahim C. aus Mülheim wird seit Mittwochvormittag, 24. November, vermisst. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Foto: Polizei

Nun ist die Bevölkerung gefragt: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Der Vermisste soll 1,70 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und graue Haare.

Am Tag seines Verschwindens sei er bekleidet gewesen mit einer schwarzen Jacke, einem blauen Hemd, einem blauen Pullover sowie einer blauen Jeans. Wer den Vermissten gesehen hat, informiert die Polizei unter 110.

