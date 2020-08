Mülheimer (53) erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Herongen/Mülheim. Bei einem Verkehrsunfall im niederrheinischen Herongen wurde ein Mülheimer (53) lebensgefährlich verletzt. Sein Mercedes krachte gegen einen Baum.

Ein Mülheimer Mercedes-Fahrer hatte am Mittwochmorgen, 26. August, gegen 10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall, als er am Niederrhein unterwegs war. In Herongen kam aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Wie die Polizei Kleve meldet, musste der 53-Jährige durch die Feuerwehr aus seinem Wagen vom Typ A-Klasse befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 53-Jährige schwebte in Lebensgefahr.