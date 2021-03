Mülheimer (51) von Auto angefahren – Unfallflucht

In Mülheim ist ein Mann angefahren worden, der Autofahrer flüchtete.

Mülheim. Ein 51-Jähriger ist in Mülheim-Speldorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag einen Fußgänger in Mülheim-Speldorf verletzt und ist geflüchtet. Gegen 16 Uhr trat der Mann auf der Duisburger Straße, in Höhe der Hausnummer 307, auf die Fahrbahn. Ein vorbeifahrender Pkw erfasste den 51-Jährigen und verletzte ihn schwer.

Der Fahrzeugführer flüchtete in Richtung Karlsruher Straße, ohne sich um den Mann zu kümmern. Vermutlich fuhr er einen silbernen Kleinwagen. Den Schwerverletzten brachte der Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Geflüchteten machenkönnen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201/829-0.