Die Bundespolizei hat in Essen einen Mann nach einer Schlägerei festgenommen. Ein 42-Jähriger aus Mülheim ist von zwei Männern verprügelt worden.

Kriminalität Mülheimer (41) bei Schlägerei in Essen erheblich verletzt

Ein Mülheimer (41) wurde Sonntag bei einer Schlägerei am Essener Hauptbahnhof erheblich verletzt, meldet die Bundespolizei. Der Mann soll zwei Männer provoziert haben, welche dann auf ihn eingeschlagen und ins Gesicht getreten haben sollen.

Gegen 18.30 Uhr fand die alarmierte Bundespolizei den 41-Jährigen am Boden liegend und im Gesicht stark blutend. Der Mann wurde von Zeugen versorgt, ein Rettungswagen war unterwegs. Laut Zeugen soll der Mülheimer zwei Unbekannte verbal provoziert und sich in Kampfstellung vor diesen aufgebaut haben. Die Männer sollen den Mülheimer mit Faustschlägen angegriffen haben, woraufhin der 41-Jährige hinfiel. Die Männer hätten dem Mann ins Gesicht und in den Bauch getreten. Ein zufällig vorbeikommender Bundeswehrsoldat folgte dem Duo und konnte einen 43-jährigen Essener bis zu einem Brunnen verfolgen.

Eine Polizeistreife brachte den Mann zur Bundespolizeiwache. Der zweite Verdächtige konnte entkommen. Beide Tatverdächtige wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Der Mülheimer wurde mit erheblichen Gesichtsverletzungen in eine Essener Klinik eingeliefert. Der 43-Jährige wurde festgenommen und eine Blutprobe angeordnet. Dann kam er ins Polizeigewahrsam. Nach dem zweiten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht.