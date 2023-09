Mülheim: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Garagenhof

Mülheim. Ein ADAC-Pannenhelfer und eine Autofahrerin sind am Samstagmittag bei einem Rangier-Unfall schwer verletzt worden. Das Geschehen war dramatisch.

Bei einem Unfall auf einem Garagenhof in Mülheim-Broich gab es am Samstag zwei Schwerverletzte. Eine Frau und ein ADAC-Pannenhelfer kamen per Notarzt in Krankenhäuser.

Wie es zu dem Unfall kam, muss die Polizei ermitteln. Laut Feuerwehr war der „Gelbe Engel“ dabei, an dem Auto einer Frau etwas zu reparieren. Aus bisher ungeklärter Ursache habe die Frau das Auto dann zurückgesetzt. Dabei wurde der ADAC-Mitarbeiter zwischen Autotür und Garage eingeklemmt. Durch weiteres Zurücksetzten des Autos wurde er schließlich vor die Garage gezogen und blieb dort schwer verletzt liegen, berichtete die Feuerwehr.

Unfall auf Garagenhof in Mülheim: Frau wurde wahrscheinlich aus dem Auto geschleudert

Die Autofahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Denn sie fuhr weiter rückwärts und krachte schließlich gegen eine Hausfassade. Dabei wurde sie laut Feuerwehr „wahrscheinlich aus dem Auto geschleudert“ und blieb neben ihrem Auto liegen.

Zum genauen Ort mochte sich die Feuerwehr am Samstag auf Nachfrage nicht äußern. Das Alter der Fahrerin mochte man nicht näher einschätzen. Von einer Seniorin könne man wohl nicht sprechen, hieß es.

Die Garage wurde durch den Unfall schwer beschädigt, auch an der Hausfassade waren Kratzer. Rettungskräfte sicherten den Wagen, damit er sich nicht erneut in Gang setzen konnte und versorgten die beiden Schwerverletzten, teilte die Feuerwehr mit.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.

(dae)

