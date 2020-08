Mülheim: Wieder Tageskreuzfahrten mit der Weißen Flotte

Mülheim. Zu Tageskreuzfahrten laufen die Schiffe der Weißen Flotte in Mülheim jetzt wieder aus. Vier Ausflüge gibt es im August.

Nachdem die Tageskreuzfahrten der Weißen Flotte über mehrere Monate ausfallen mussten, können im August unter Berücksichtigung eines Hygienekonzeptes vier Tagesausflüge angeboten werden. Drei davon sind neu im Programm. Kleingruppen zwischen vier und zehn Personen erhalten bei gemeinsamer Buchung einen Rabatt.

Schleusenfahrt nach Duisburg

Eine Schleusenfahrt mit Kaffee und Kuchen findet am Sonntag, 16. August, und Samstag, 29. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Vom Stadtsteiger aus geht es in Richtung Duisburg, vorbei an Schloß Styrum, durch den Rhein-Ruhr-Hafen und die Raffelbergschleuse zur Ruhrschleuse Duisburg und zurück. Erwachsene zahlen 25,50 Euro, Kinder (vier bis 4 Jahre ) 16,50 Euro, Kleingruppen 22 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind auch zwei Tassen Kaffee, zwei Stücke Kuchen und ein Softdrink.

Eine Kaffeefahrt zum Kattenturm ist für Mittwoch, 19. August, von 14 bis 17 Uhr geplant. Das Schiff bringt die Fahrgäste in drei Stunden durch das Ruhrtal, über den Kettwiger Stausee, bis zur historischen Ruine von Burg Luttelnau. Erwachsene zahlen 19,50 Euro, Kinder 10,50 Euro, auch hier inklusive Kaffee und Kuchen. Start ist am Wasserbahnhof.

Kapitänsfrühstück auf der Ruhr

Zum Kapitänsfrühstück auf der Ruhr sind Interessierte am Sonntag, 23. August, von 9.30 bis 13.30 Uhr eingeladen. Die Fahrt geht vom Wasserbahnhof nach Werden. Es gibt zwei Tassen Kaffee, ein tellerfertiges Kapitänsfrühstück und ein Begrüßungsgetränk. Preis: 29,50 Euro, Kinder 18,50 Euro, Kleingruppe 22 Euro pro Person.

Tickets sind erhältlich im Schifffahrtsbüro am Wasserbahnhof und in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1. Onlinebuchung ist aktuell nicht möglich. Alle weiteren Tageskreuzfahrten bis Ende August müssen ersatzlos ausfallen.