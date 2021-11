Mülheim: Weiße Flotte macht sich bereit für die Saison 2022

Mülheim. Am 6. Dezember startet der Vorverkauf für Tickets der Weißen Flotte in Mülheim - inklusive Frühbucherrabatt. Zwei neue Touren sind im Programm.

Die Weiße Flotte macht sich bereit für die Saison 2022. Am 6. Dezember startet der Vorverkauf für die Tageskreuzfahrten. Noch bis Jahresende gibt es besondere Rabatte. Neben beliebten Klassikern sind zwei vegan-vegetarische Touren und ein Angebot für Familien mit Kindern neu im Programm.

Gemeinsam mit dem Restaurant Ronja können die Gäste 2022 auf vegan-vegetarische Reise gehen. Am Buffet laden Blätterteigröllchen, Halva, Hummus, veganer Aufschnitt, Gemüse-Curry, Falafel oder Couscous zum Genießen ein.

Weitere Nachrichten aus Mülheim

♦ Impfgegner beunruhigt Mitpatienten in Mülheimer Krankenhaus

♦ In Mülheims Rathaus gilt nun auch 3G - Neues vom Krisenstab

♦ Tempo 30 in Mülheim: Das plant die schwarz-grüne Koalition

Partner der Familientouren in den Sommerferien ist das Haus Ruhrnatur. Kinder und Erwachsene lernen, welche Tier und Pflanzen in und an der Ruhr beheimatet sind. Zurück an Land geht es am Mintarder Wasserbahnhof, wo das Awo-Spielmobil auf die Kinder wartet, während die Erwachsenen auf der Franky’s-Terrasse entspannen können.

Klassiker wie die Rundfahrt durch das Mülheimer Hafengebiet inklusive Besichtigung des Wasserkraftwerks Kahlenberg oder die Tour durch das Ruhrtal gehören weiterhin zum Programm. Zudem lockt die Weiße Flotte mit kulinarischen Highlights zu jeder Jahreszeit die Gäste auf die Ruhr. Tagesfahrten führen unter anderem nach Xanten.

Wieder im Programm: Mülheimer Partyfahrten mit Rockklassikern

Auch Party-Fans kommen nicht zu kurz. Beim Format „Rock the Boat“ sorgt das aus Zepp Oberpichler und Markus van Hall bestehende Duo „Little Berry“ für gute Stimmung. Die Ruhrpott-Rocker geben Cover-Versionen von Elvis Presley, The Who oder den Rolling Stones zum Besten.

Wer noch bis Jahresende in der Mülheimer Touristinfo an der Schollenstraße bucht, erhält einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent. Vielleicht ein Tipp für Weihnachten: Die Saisonkarte kostet 110 Euro für Erwachsene inklusive einem Kind und 38 Euro für Kinder zwischen vier und 14 Jahren. Damit können Gäste an allen Linienfahrten teilnehmen und bekommen außerdem elf Euro Rabatt auf eine beliebige Tageskreuzfahrt.

Tickets sind ab dem 6. Dezember erhältlich

Darüber hinaus sind die Tickets ab Montag, 6. Dezember auch in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online erhältlich. Das Schifffahrtsbüro befindet sich noch bis Karfreitag in der Winterpause. Danach können auch dort die Karten geordert werden.

Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim