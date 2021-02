Mülheim: Wat machst Du denn da, Emilia Schumann?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir wollten Schlittenfahren gehen, ich mit meiner Mama und meinem Papa, weil es geschneit hat“, sagt Emilia mit roten Backen auf ihrem Schlitten. Immer noch fallen die Flocken.

Zusammen mit vielen anderen Kindern und Erwachsenen ist die Familie Schumann im hügeligen Horbachtal unterwegs. Emilia erzählt: „Und dann wollten wir den Berg runterfahren. Also ich alleine.“ Hast du dich wirklich ganz alleine getraut, Emilia? Die Siebenjährige nickt. Hast du denn unterwegs gedacht, hoffentlich kann ich bremsen? Emilia: „Joa…“

Ein großer Wunsch von Emilia geht in Erfüllung: Einmal in der Zeitung stehen. . .

Da lacht Eveline Schumann (41) und meint: „Das hat wohl eher die Mama gedacht!“ Sie hat die Szene auf Video und Fotos festgehalten. Denn so viel Schnee ist ja bei uns doch eher selten. Emilia sagt: „Ich finde Schnee schön.“ Und die Mama meint: „Es ist schon echt kalt, aber sie ist ja warm angezogen. Das muss man ausnutzen. Schnee ist eine willkommene Abwechslung in Coronazeiten. Endlich mal etwas, was man auch draußen machen kann.“

Dann sagt Emilia das, was alle Schnee-Kinder sagen: „Noch mal!“ Und los geht die wilde Fahrt. Eveline Schumann verrät noch, dass es schon immer Emilias großer Wunsch war, in der Zeitung zu stehen. Na bitte, Emilia, heute hat’s geklappt. Und nur, weil es so toll geschneit hat.

