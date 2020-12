Mülheim: Wat machen Sie denn da, Monika Terjung?

„Ich habe mir hier an dem kleinen Weiher neben dem Leinpfad gerade einen Schwan angeschaut“, erzählt Monika Terjung bei ihrem Spaziergang am Mülheimer Leinpfad.

„Ich habe mir hier an dem kleinen Weiher neben dem Leinpfad gerade einen Schwan angeschaut“, sagt Monika Terjung und erzählt: „Die Vogelwelt dort zu beobachten, ist besonders interessant, auch wenn ich davon nicht allzu viel weiß. Im Mai früh morgens erkenne ich nur immer den Ruf des Kuckucks oder sehe Wildgänse, Enten und Schwäne, manchmal auch Reiher.

Ich gehe an der Ruhr sehr oft mit meiner Kollegin oder Freundinnen spazieren. Das ist dann meistens das letzte Stück nach einer längeren Runde durchs Forstbachtal oder von Kettwig-Ickten aus. Diesen Abschnitt hier am Kocks Loch mag ich besonders gern. Auch zum Joggen laufe ich immer an der Ruhr entlang. Gern fahre ich mit meinem Mann mit dem Fahrrad nach Kettwig oder zum Baldeneysee.“

„Es wird es schon manchmal zu voll hier“

Bei Bilderbuchwetter wie an diesem Tag macht ein langer Lauf an der blauen Ruhr entlang ja sicher besonderen Spaß? Monika Terjung schränkt das etwas ein: „Ja, außer an Wochenenden oder jetzt während der Coronazeit! Da wird es schon manchmal zu voll hier. Aber in der Natur zu sein, ist natürlich immer besser, als drinnen zu sitzen.“

