Mülheim: Wat machen Sie denn da, Mister Lewis?

Auf die Eingangsfrage kommt erst mal ein kurzes Zögern. „Ähm… ich mach Fotos von den birds. Sorry, mein Deutsch ist nicht so gut. I’ve been a bit lazy learning German.“ Macht doch nichts. Stuart Lewis (38), der Mann mit der großen Kamera um den Hals, lächelt etwas verlegen und muss seinen Namen erst mal buchstabieren.

Und weiter geht‘s auf Englisch. Ob er „on holiday“ in Mülheim ist? „No, I work at Mitsubishi Electrique. The head office is in Ratingen, my office is in Krefeld, and I live here in Saarn. Home is near Birmingham“, erzählt der sympathische Engländer.

Hobbyfotograf aus England findet Erholung an der Ruhr

Also ist er, trotz der beeindruckenden Kamera, kein professioneller Fotograf? „Oh no, that’s my hobby, my main relaxation to distract from work.“ Aha, Erholung und Ablenkung an der schönen Ruhr. „I love the nature here at the river. Sometimes I just go for a walk, with or without my camera. Mainly, I am watching birds; there are also lots of dragon flies.“ Hm, wat heißt dat denn noch mal? Libellen wohl.

Wie oft zieht es ihn denn hinaus aus dem Dorf Saarn an den nahen Fluss? Stuart Lewis antwortet, dass er nicht so oft Zeit für Spaziergänge habe, denn „normally I am travelling around for the work. But this week I have holidays because we can’t travel anywhere.“ Klar, es ist November-Lockdown… Sein Ratschlag: „The best thing to do in these days is relax in the nature.“ Wohl wahr. Thank you and bye-bye, Stuart.