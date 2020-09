Mülheim: Wat machen Sie denn da, Ingrid Stallberg?

Ingrid Stallberg in ihrer Kellerbar, die mal eine Pferdewechselstation war. Das Haus der Stallbergs an der Ruhr ist schon älter als 200 Jahre.

„Wir hatten gerade Besuch, jetzt wird die Kellerbar aufgeräumt“, erklärt Ingrid Stallberg (71). Sie hat soeben an der auffälligen Kellertür den letzten Gästen nachgewinkt.

Die 71-Jährige erzählt: „Das Haus ist über 200 Jahre alt. Hier an der Mendener Straße 34 war mal eine Pferdewechselstation; davon gab es mehrere entlang der Ruhr bei den Bauernhöfen. Anfang des 19. Jahrhunderts haben unten am Leinpfad nahe der Brücke die Schiffer mit ihren Aaken gehalten. Genau hier, wo wir gerade stehen, wurden die Treidel-Pferde durch die Tür geführt und gegen ‚frische‘ ausgetauscht. Die Tür ist deshalb zweiteilig. Dass im Keller mal Pferde standen, kann man auch noch an den hohen Decken erkennen.“

Haus hatte einst wichtige Bedeutung für Mülheimer Schifffahrt

In einem für die Mülheimer Schifffahrt wichtigen Haus zu wohnen, macht Ingrid Stallberg sichtlich Spaß. Sie zeigt gern die noch vorhandenen alten Gerätschaften, Spuren aus der Vergangenheit. Da gibt es neben zwei Wagenrädern ein auch für Pferdehälse schweres Kummet, das heute als Spiegel dient, ein steinhart gewordener Ledergurt und das unvermeidliche Hufeisen, das vielleicht vor 150 Jahren hier unten vom Pferdefuß fiel.

Heute nutzt Ingrid Stallberg den ehemaligen Stall als Partykeller. „Mein Mann und der Schwiegervater haben die Kellerbar vor 20 Jahren mal gebaut, weil in der Familie immer viel gefeiert wird. In Coronazeiten waren es heute nur eine Handvoll Freunde. Wir haben bei geöffneter Tür mit großem Abstand um den Tisch gesessen. Es war ganz schön kühl, aber trotzdem sehr schön. Das Wetter hat sich ja nun rasch geändert. So haben wir heute den Sommer ausklingen lassen.“