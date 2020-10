Mülheim: Wat machen Sie denn da, Herr und Frau Müller?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir haben den schönen Abend zum Anlass genommen, uns mal wieder die Kürbisse anzuschauen, und natürlich einen zu kaufen“, erklärt Inge Müller. Sie steht mit ihrem Mann vor dem Hofladen des Buchholz-Hofs an Mülheims Stadtgrenze, ganz nahe beim Flughafen.

Rudi Müller erzählt: „Seit vielen Jahren schauen wir uns das jeden Herbst hier an. Große Mengen, ganze Pyramiden voller Kürbisse hat man aufgebaut. Und hier gibt es sehr unterschiedliche Sorten, nicht nur in den Größen, sondern auch in der Herkunft. Wir sind immer erstaunt, wenn wir einen Monat später hierher kommen. Dann finden wir keine mehr vor.“ Alle verkauft? Inge Müller ist davon überzeugt: „Ganz bestimmt. Die Kürbisse sind richtig berühmt geworden. Aus dem ganzen Ruhrgebiet kommen die Leute.“

Die beiden Mülheimer Kürbisfans essen besonders gerne Kürbissuppe. Inge Müller erinnert sich: „Als unsere Enkelkinder noch klein waren, haben wir auch gerne Gesichter für sie hineingeschnitzt, für Halloween. Nun sind sie groß, aber wir kommen trotzdem immer wieder hierher, denn es ist einfach wunderschön.“

Ein Traum in Orange. Auch auf den anderen Mülheimer Höfen: Kürbis, soweit das Auge reicht.

Text/Foto: Inge Merz