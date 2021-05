Mülheim: Wat machen Sie denn da, Herr Stricker?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir wandern und erkunden dabei unsere Heimatstadt“, sagt Lothar Stricker, der im Witthausbusch unterwegs ist. „Ich bin erstaunt, dass es immer noch Flecken gibt, die mir völlig unbekannt sind. Ich wandere auch mit meiner Frau sehr viel, zum Beispiel den Eifelsteig oder auch den Moselhöhenweg. Manchmal bleiben wir drei Tage und laufen etwa 50 km. Dies hier ist übrigens ein Teil des Ruhrhöhenwegs.“

Ein Profi also. Und wie lang ist die Strecke heute? Der 64-Jährige: „Elf Kilometer, etwa drei Stunden; das ist nicht so sehr viel.“ Wie man’s nimmt…

Auch ein junger Mann aus Russland wandert in Mülheim

Und wie gefällt dem jungen Mann das Wandern? Ivan Skorat (18): „Sehr gut! So viele Wanderwege in Mülheim. Und schöne Landschaft. Das ist hier wie in Bayern.“ Ein kleiner Akzent gestattet die Nachfrage, wo er geboren ist. „In Russland, in der Nähe von Moskau. Ich wohne in Mülheim seit fünf Jahren.“

Die beiden Wandergesellen kennen sich aus einem Mülheimer Verein. Der Ältere erzählt: „Wir sind Sportschützen, und als Jugendwart schleife ich ihn ab und zu mal mit.“ In der Natur gibt es keine Verständigungsprobleme, oder? „Ich muss viel erklären. Aber Ivan ist immer sehr verständig, und vor allem: Ihn interessiert alles“, lobt Lothar Stricker. „Zum Beispiel, warum der Auberg Auberg heißt. Gleich kommen wir zum Kahlenberg, Bismarckturm, über die Flora-Brücke zum Wasserbahnhof, später den Hingberg hoch, zur Körnerstraße, wo Ivan wohnt.“ Lothar Stricker hat noch viele Namen zu erklären…

