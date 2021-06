Mülheim: Wat machen Sie denn da, Hanjo Buch?

Endlich wieder gemeinsame Proben: Hanjo Buch wartet auf seine Bandkollegen. Er spielt in der Mülheimer Cover-Band „Next Level“.

„Ich warte auf meine Bandkollegen“, sagt Hanjo Buch, der auf seiner Bank vor dem Proberaum im Sonnenschein sitzt und Ausschau hält. Nach 15 Monaten Corona-Pause wird heute erstmals wieder zu den Instrumenten gegriffen.

„Zwischendurch gab es wohl mal kurze Treffen, also nur einzeln“, berichtet der Musiker. „Aber das zählt nicht so richtig.“ Zur Musik befragt erzählt der 55-Jährige: „Wir sind Next Level, eine Cover Band. Wir machen 80er-Jahre-Rock, spielen zum Beispiel die Hits von U2, Simple Minds, Prince oder auch Jethro Tull.“ Klingt gut.

Und wie war die Zeit so ohne Musik? Da muss der Bassist mit dem Hut nicht lange überlegen und sagt, halb lachend, das Wort, das mit Sch… beginnt. „Alle Auftritte mussten wir ja absagen, und es waren diesmal wirklich viele; auch ein paar richtig gute Jobs dabei. Aber da sind wir ja nicht alleine. Alle anderen Bands mussten ja auch ihre Gigs absagen. Schon traurig, aber ist halt so.“

Geht es jetzt wieder los mit Auftritten? Hanjo: „Anfragen hören wir gerne. Aber noch dürfen wir nicht spielen. Doch die Lockerungen sind da, und wir wollen uns halt wiedersehen. Man kann ja wieder im Proberaum Musik machen, und dann sollten wir es auch tun. Wir freuen uns sehr drauf.“

Wie werden die ersten wohl Töne sein? Hanjo lacht: „Mal schauen; ich hoffe, nicht zu schräg…“ Schöne Probe!

