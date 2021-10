Mülheim: Wat machen Sie denn da, gruseliger Mann?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich erschrecke die Leute“, flüstert der Mann mit dem Hut am Eingang eines Supermarktes. Aber warum denn bloß? Der Alte mit der kaum hörbaren Stimme und mit relativ wenigen Zähnen im Mund erklärt: „Bald ist doch Halloween. Sie können hier passend dazu die Kürbisse kaufen. Da müssen Sie dann Fratzen reinschneiden.“

Ach so, er meint dieses gruselige Erntedankfest aus Amerika am 31. Oktober. „Genau“, kichert der Unheimliche. „Da feiern Erwachsene lustige Partys und die Kinder verkleiden sich, klingeln an den Haustüren und verlangen was Süßes. Und wehe es gibt nichts, dann spielen sie den Leuten einen Streich.“

So ähnlich wie unser Ssinter Mätes am Martinstag. Nur, dass hier die Kinder Martinslieder singen und auch sonst ziemlich schüchtern an der Tür stehen und ihre selbstgebastelten Laternen dabei haben. „Kenne ich nicht. Bei uns in Amerika verkleidet man sich als Hexen, Gespenster, Vampire oder Zombies. Und ich bin einer davon. Was ist nun mit den Kürbissen?“ Hm… ich kaufe gleich lieber ein paar Süßigkeiten. Vielleicht klingeln ja dieses Jahr doch mal wieder Kinder mit ihrer Laterne und singen leise Rabimmel-rabammel-rabumm.

