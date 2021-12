Mülheim: Wat machen Sie denn da, Frau Trondt?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich verkaufe hier bei der Hafenweihnacht meine Dekorationen“, sagt Mechthild Trondt, die in ihrem liebevoll ausgestatteten Holzhäuschen am Hafenbecken sitzt. „Die Sachen habe ich zum größten Teil selbst hergestellt, mit Leidenschaft und Liebe. Und es macht mir seit Jahren immer noch sehr viel Spaß.“

Die Essenerin, ehemalige Lehrerin an einer Mülheimer Schule, erzählt, dass sie nach einer Pause das erste Mal wieder einen Stand führt und erklärt, was sie anbietet: „Ich nähe und appliziere weihnachtliche Motive auf Decken oder auch Topflappen, und ich nähe zum Beispiel auch diese Weihnachtssterne aus Stoff. Zu jeder Jahreszeit habe ich andere Motive, im Frühjahr auch österliche. Aber momentan natürlich Wichtel, Tannenbäume, Nikoläuse… Ich nähe Weihnachtsdecken meist selber, verziere sie mit meinen Applikationen und verändere sie dadurch.“

Kunsthandwerkerin kann auf treues Publikum zählen

Ist es auch manchmal langweilig, wenn mal keine Kunden kommen? Die 70-jährige Kunsthandwerkerin lächelt: „Ich habe ein treues Publikum; teilweise reisen sie aus anderen Städten an, wie zum Beispiel aus Solingen. Die kommen immer wieder, obwohl sie eigentlich schon mein ganzes Sortiment haben. Die möchten immer wieder was Neues. Hier in Mülheim habe ich so nette Leute kennengelernt und viele interessante Gespräche geführt. Das macht die Sache für mich so schön. Einsam bin ich in meinem Stand eigentlich nie.“

