Mülheim: Wat machen Sie denn da, Frau Krafft?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir haben gerade einen Beitrag für die Sendung ‚Lokalzeit‘ gemacht“, sagt Carmen Krafft. Tatsächlich, auf dem weißen Auto prangt unübersehbar das blaue WDR-Logo.

Was gibt es denn mitten in Styrum Interessantes fürs Fernsehen zu berichten? Die 54-jährige Autorin erzählt: „Es geht um die neue Ausstellung ,Kindheit im Ruhrgebiet’ im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Wir erzählen heute die Geschichte einer Mülheimerin, wie sie hier in den 1960er Jahren an der Trinkhalle ihrer Großmutter Süßigkeiten gekauft hat wie Eis am Stiel, lose Schokolade, Brausepulver, Maoam und Prickelpitt, Esspapier, Wundertüten und Salmiakpastillen. Die Erinnerungen und Gerüche an all die leckeren Dinge und an das Gefühl von Geborgenheit sind ihr geblieben. Die resolute Oma mit ihrer Trinkhalle war Dreh- und Angelpunkt damals auf der Schützenstraße.“

Bude auf der Schützenstraße gibt es nicht mehr

Die Journalistin weist auf das kleine Gebäude im Hintergrund. „Leider gibt es die Bude seit Kurzem nicht mehr. Die hätten wir gerne gefilmt.“ Nun muss die eilige Reporterin aber weiter zur Ausstellung nach Essen. Eine Frage noch zur Arbeit für die „Lokalzeit Ruhr“: Macht’s denn Spaß, immer neue Menschen zu befragen? Carmen Krafft ist überzeugt: „Es ist ein absoluter Traumberuf!“