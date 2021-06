Mülheim: Wat machen Sie denn da, Frau Boers?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich stehe hier mitten in den Kanadagänsen“, lacht Silke Boers (53) und erzählt: „Ich komme gerade vom Eiscafé Plati und will Richtung Schlossbrücke. Hier beim Kinderspielplatz merke ich, dass sich die Gänse ja auch hier tummeln. Die Population ist ja längs der Ruhr sehr angestiegen. Ich habe es gerade mal so überflogen, das sind so an die 50 Gänse, die hier die Gehwege vollkacken, um es mal drastisch zu sagen.“

Mülheimerin ärgert sich, dass die Gänse auch noch gefüttert werden

Gefragt, was Silke Boers besonders stört: „Die unglaubliche Anzahl. Ich finde, dass hier Tierschutz falsch verstanden worden ist; denn wie ich beobachtet habe, werden die Tiere ja auch noch zusätzlich angefüttert. Schauen Sie mal, hier liegt ja zum Beispiel eine ganze Eiswaffel herum, mitsamt Eis. Das ist ja zudem auch nicht tiergerecht. Leute mit Brottüten habe ich auch gesehen.“

Einige Radfahrer müssen bremsen und absteigen. Auch ihre Gesichter sehen nicht freundlich aus. Ein Mann mit kleinem Kind nimmt es auf den Arm, damit es nicht in Gänsegrütze tritt. Die Kleine hat offenbar Angst vor einer Gans, die einen langen Hals macht und die Flügel ausfährt.

Die Tiere werden aggressiv gegenüber Passanten

Silke Boers sieht von der Bank aus zu und sagt: „Die Tiere zeigen keine Angst und werden eher noch aggressiv den Passanten gegenüber. Sehen Sie, die vier da drüben gehen ja gar nicht mehr weg. Die Fußgänger wissen schon nicht mehr, wo sie hintreten sollen. Die Tiere nutzen Lebensräume, die nicht mehr ihre sind. Anstatt sie zu füttern, sollte man doch lieber mal konsequent sein und sie... ähm… des Weges verweisen.“

