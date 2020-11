Mülheim: Was geht noch in Kultur- und Bildungseinrichtungen?

Das Thema der Podiumsdiskussion, die die Volkshochschule für den 5. November geplant hatte, ist aktueller denn je. „Kunst und Kultur auf Abstand“ – die Situation der Kulturschaffenden in Corona-Zeiten sollte unter Beteiligung von Fachleuten aus der Kultur erörtert werden. Die Veranstaltung fällt nun erst mal aus – wegen des erneuten Lockdowns für die Kultureinrichtungen.

Berufsbezogene Kurse laufen weiter

Die meisten Kultur- und Bildungsangebote sind zwar gestrichen, ein bisschen was geht aber dennoch. Etwa in den Bildungsstätten. Die Volkshochschule darf weiter berufs- und ausbildungsbezogene Kurse, in denen Zertifikate angestrebt werden, geben. „18 Kurse finden statt und zwar solche, die auf Schulabschlüsse vorbereiten, sowie Integrations- und Deutschkurse“, berichtet VHS-Leiterin Annette Sommerhoff. Außerdem werde man in Kürze Online-Sprachkurse starten – in Englisch und Spanisch, aber beispielsweise auch in Finnisch oder Japanisch.

„In Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Bildung sind nur noch „Ausbildungs- und berufsbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote (...) sowie Angebote, die der Integration dienen, Prüfungen (...) und Angebote der Selbsthilfe erlaubt“, informiert auch die Katholische Familienbildungsstätte KEFB auf ihrer Homepage. Aus diesem Grund sagt sie bis Ende November alle Veranstaltungen ab, mit Ausnahme der abschlussbezogenen Kurse und der Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge.

Integrationskurse und Deutschkurse - hier ein Themenbild - dürfen weiter stattfinden, weil sie auf ein Zertifikat vorbereiten. Foto: dpa

Selbsthilfe-Angebote dürfen stattfinden

In der Evangelischen Familienbildungsstätte gibt es keine Angebote zur beruflichen Bildung. Aber: „Selbsthilfe-Angebote finden statt, ebenso die Kurse für Mütter nach der Geburt und Eltern mit Babys – bei denen aber die ganze Zeit der Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss“, sagt Inga Dorothea Schlemmer, die Leiterin. Angebote in den Bereichen Sport, Nähen, Kochen und Sprachen müssen dagegen ausfallen.

Das Museum Temporär an der Schloßstraße beendet die Ausstellung von Laas Abendroth vorzeitig, es finden auch keine Führungen oder Künstlergespräche statt. Der Museumsshop aber bleibt geöffnet und hat sein Angebot um attraktive Geschenkartikel erweitert (Di bis Fr, 10 bis 18 Uhr, und Sa, 10 bis 14 Uhr). Bis Ende November gibt es dort auch Preisnachlässe. Es gilt natürlich die Maskenpflicht.

Stadtbücherei geöffnet, Musikschule online

Die Stadtbibliothek darf im Lockdown light offen bleiben – natürlich mit Sicherheitskonzept. Maximal 40 Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Stadtbücherei im Medienhaus, maximal zehn in den Schul- und Stadtteilbibliotheken aufhalten.

Der JeKits-Unterricht der Musikschule in den Grundschulen läuft weiter. Foto: Wemmer / NRZ

„Auch das Lernen ist in der Stadtbibliothek im Medienhaus wieder eingeschränkt möglich und an der Freigabe der Internetplätze arbeiten wir gerade“, heißt es auf der Homepage. Maximal zwei Personen pro Tisch, maximal 28 Personen insgesamt sind zugelassen. Die Rückgabe von Medien bleibt im Medienhaus auch weiterhin außerhalb der Öffnungszeiten über den Rückgabeautomaten möglich. Alle zurückgegebenen Medien kommen für zwei bis drei Tage in Quarantäne. Interessierte sollten sich telefonisch erkundigen, ob ihr gewünschtes Medium zur Ausleihe bereitsteht.

Im Monat November dürfen keine Veranstaltungen in der Bücherei stattfinden, die Öffnungszeiten bleiben wie gewohnt: Mo bis Fr, 10 bis 18.30 Uhr, Sa, 10 bis 14 Uhr.

Die Städtische Musikschule bleibt zu und setzt wieder auf Online-Unterricht, Lehrer nehmen dazu mit ihren Schülern Kontakt auf. Auch Band- und Orchesterproben sowie alle Veranstaltungen (Konzerte, Vorspiele, etc.) müssen wegfallen. „Sogar unser traditionelles Weihnachtskonzert müssen wir absagen, wir können ja nicht proben. Das ist traurig“, sagt Musikschulleiterin Bärbel Frensch-Endress. Nicht ausfallen muss der JeKits-Unterricht, der in Kooperation mit den Grundschulen stattfindet, daher ein schulisches Angebot ist. Nicht durchführen dürfe man jene Musikschulstunden an Schulen, die nicht im Rahmen einer Kooperation laufen. Für die kleinen Musikschüler (Grundstufe) gibt es auf der Homepage Videos zum Mitmusizieren, neue digitale Angebote sollen nun in Kürze dazukommen.

Theater gehen wieder online: Livestreams, Hörspiele, Filme

In den Theatern bleibt der Vorhang zu. „Wir dürfen zum Glück aber weiter proben“, sagt Jessica Otten, Sprecherin des Theaters an der Ruhr. Man plane gerade einen digitalen Spielplan für November, der möglichst bald über die Theater-Homepage kommuniziert werden soll. „Wir haben außerdem vor, die Premiere von „Europa“ (UA) live zu streamen“, heißt es. Für Dezember plane man einen normalen Spielbetrieb und verschiebe die November-Premieren von „Momo“ und „Europa“ in die Adventszeit.

Kabarett & Comedy Die Kabarett- und Comedy-Abende in der Kulturgut-Reihe im Ringlokschuppen fallen im November aus, für viele ist schon ein Nachholtermin festgesetzt worden. So kommt Stefan Danziger nun am 27. März 2021 oder Florian Schroeder am 23. September 2022 und Sebastian23 am 28. Januar 2022.

Auch im Ringlokschuppen bastelt man an einem Ausbau der Online-Angebote. Der Film „Sieg über die Sonne“ vom Künstlerkollektiv KGI kann über die Homepage angeschaut werden, außerdem sollen in Kürze zwei Hörspiele der Gruppe Andcompany & Co. dort eingestellt werden. Auch zwei Vorträge der Silent University findet man vor. „Wir überlegen gerade, welche November-Veranstaltungen wir verschieben können“, erklärt Sprecherin Kim Hülsewede. Viele Kabarett-Comedy-Veranstaltungen der Kulturgut-Reihe hat man bereits abgesagt und auf später terminiert (siehe Info-Box). Das „Shiny Toys Festival“ Anfang Dezember läuft ohnehin ohne Zuschauer, es war sowieso digital geplant.