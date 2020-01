Mülheim: Warum Monika Griefahn die OB-Kandidatur anstrebt

Am Mittwochmorgen, kaum mehr als zwölf Stunden nach Bekanntgabe ihrer wahrscheinlichen OB-Kandidatur in Mülheim, hat sich Monika Griefahn (SPD) erstmals öffentlich geäußert, warum sie in ihre Heimatstadt zurückkehren will – ausgerechnet als Kandidatin eines SPD-Unterbezirks, der in den vergangenen Jahren mächtig in den Abwärtsstrudel geraten ist.

Warum will sich Griefahn eine OB-Kandidatur ausgerechnet für Mülheims SPD antun? Die 65-Jährige hatte am Mittwochmorgen bei einem Medientermin in Mülheims SPD-Parteizentrale an der Auerstraße eine klare Antwort darauf: „Es gibt eine interne und eine externe Antwort darauf“, sagte die ehemalige niedersächsische Umweltministerin, Bundestagsabgeordnete und Mitbegründerin der deutschen Greenpeace-Organisation.

Griefahn: Ich habe der SPD persönlich viel zu verdanken

Zunächst einmal zur Innensicht. „Ich persönlich habe der SPD sehr viel zu verdanken“, antwortete Griefahn auf die Frage dieser Redaktion. Sie erinnert sich daran, Willy Brandt als 14-Jährige in Mülheims Stadthalle erlebt zu haben. Wie er von der Vision eines blauen Himmels über dem Ruhrgebiet sprach – für sie, die ständig gehustet habe und krank gewesen sei, sei das faszinierend gewesen.

Mehr noch habe ihr Leben von den Errungenschaften sozialdemokratischer Politik profitiert, von dem Leitgedanken, den Zugang zu Bildung, auch zu Kultur, für alle möglich zu machen. „Ich war die Erste in meiner Familie, die zum Gymnasium gehen konnte“, sagte Griefahn mit Blick darauf, dass die SPD mit dem Wegfall des Schulgeldes und einer neuen Finanzierung von Schulbüchern dies erst möglich gemacht habe. Mit ihrer OB-Kandidatur will sie der SPD in schwerer Zeit etwas zurückgeben.

„Ich bin sehr besorgt um die Entwicklung unserer Demokratie“

Griefahn beschreibt noch einen anderen Antrieb, der sie nach Mülheim zurückkommen lässt, obwohl die SPD hier ganz besonders unter Druck steht wegen der parteiinternen Querelen um den Umgang mit dem amtierenden OB Ulrich Scholten. Griefahn ist „sehr besorgt um die Entwicklung unserer Demokratie“, spricht von Bedrohung. Griefahn sieht eine „dramatische Spaltung der Gesellschaft“. Der Politikverdrossenheit und dem Rechtsruck wolle sie entschieden entgegentreten, macht die 65-Jährige deutlich.

Das sei am besten möglich in einer Kommune, dort, wo sich das Leben der Menschen abspiele. Die Kommunen seien „eine sehr wichtige Zelle“, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, verloren gegangenen Zusammenhalt wieder möglich zu machen. „Menschen fassen am ehesten wieder Vertrauen in die Demokratie, auch in die Sozialdemokratie, wenn Kommunen funktionieren“, sagte Griefahn am Mittwoch.

Wir werden den Bericht im Laufe des Tages aktualisieren.