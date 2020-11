Mülheim. Die Moritzstraße in Mülheim erhält eine neue Asphaltdecke. Sie wird ab 11. November abschnittweise voll gesperrt. Umleitungen werden beschildert.

Die Asphaltdecken auf der Moritz- und Friesenstraße in Styrum werden saniert. Rund um die Baubereiche kommt es ab Mittwoch, 11. November, zu umfangreichen Umleitungen für Pkw und Linienbusse. „Fußgänger können jederzeit die Hauseingänge erreichen“, teilt Matthias Katte, Teamleiter im Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, mit. Am Sonntag, 22. November, sollen die Arbeitern abgeschlossen sein.

Während des Abfräsens und der Neuasphaltierung fahren die Busse der Linien 128 und NE2 in beide Richtungen über die Hauskampstraße. Die Haltestelle Bahnhof Styrum wird dabei zum Ersatz für den Stopp Rolandstraße. Auf der Hauskampstraße wird zwischen Siegfriedbrücke und Moritzstraße eine Ersatzhaltestelle für den Stopp Medl eingerichtet. Der Stopp Schloss Styrum wird für die Fahrtrichtung Mülheim auf die Höhe Hauskampstraße 59 verlegt. Ein Gegenrichtung entfällt er.

Der Bürgerbus muss während der Straßenbauarbeiten ebenfalls von seiner gewohnten Strecke abweichen und Ersatzhaltestellen anfahren. Foto: Stadt Mülheim

Bürgerbus und Ruhrbahn fahren Umleitungsstrecke

Für den Styrumer Bürgerbus gilt: Der Stopp Rolandstraße wird zur Limburgstraße 14 verlegt. Die Haltestelle Eisenstraße wandert auf die gegenüberliegende Straßenseite. Der Stopp Schloss Styrum wird zur Eisenstraße verlegt. Die Stopps Meißel- und Sedanstraße werden zur Meißelstraße 55 verlegt. Die betroffenen Verbindungsstraßen zwischen Hauskamp- und Moritzstraße werden so beschildert, dass die Erreichbarkeit von der Hauskampstraße aus durchgehend gegeben ist.

Um die Bauzeit zu verkürzen, wird in zwei Abschnitten mit Vollsperrung gearbeitet. Von Mittwoch, 11., bis Montag, 16. November, bleibt der erste Abschnitt zwischen der Kreuzung Sedan-/Burgstraße bis einschließlich Einmündung Eberhardtstraße dicht. Anlieger der Burg- und südlichen Meißelstraße müssen in dieser Zeit zwei verschiedene Umleitungen fahren. Details enthält die Anlieger-Info. Die Freigabe ist für Montagabend geplant.

Während der Arbeiten fallen Parkplätze weg

Am Dienstag 17. November, werden Umleitungen und die Baustelle im zweiten Abschnitt eingerichtet. Am Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. November, werden die Moritzstraße westlich der Eberhardtstraße bis zur Friesenstraße und diese bis zur Steinkampstraße voll gesperrt. Marktcenter und RWW bleiben über Steinkamp- und Moritzstraße erreichbar. Eine Freigabe streben Tiefbauamt und Baufirma für Samstagabend an.

Während der Bauarbeiten fallen auf der Moritzstraße die öffentlichen Parkplätze weg. Private Stellplätze und Zufahrten können nicht erreicht werden. Den aufgestellten Halteverboten sei „unbedingt Folge zu leisten“, steht in der Anwohner-Information. Details seien mit dem Bauleiter vor Ort zu regeln.

