In Mülheim-Heißen geriet eine Dachgeschosswohnung in Vollbrand.

Feuer Mülheim: Vollbrand in Dachgeschosswohnung – Person verletzt

Mülheim. Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Mülheim-Heißen wurde eine Person verletzt. Die Flammen schlugen aus mehreren Fenstern.

Eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Mülheim-Heißen hat am Donnerstagnachmittag in vollem Ausmaß gebrannt. Das teilte die Feuerwehr Mülheim mit.

Gegen 14.38 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf – bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort an der Wolfsbank schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern. Ein Überschlag der Flammen auf den Dachstuhl konnte aber verhindert und der Brand eingedämmt werden.

Bewohner retteten Mann aus der Wohnung

Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner des Hauses hatten ihn schon vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet.

Der Einsatz konnte nach etwa 90 Minuten beendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red.)

