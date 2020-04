Event Mülheim: Virtuelle Discoparty geht in die nächste Runde

Mülheim Tanzen trotz Corona: In Franky's Güterbahnhof legen drei DJs am Samstag erneut los. Die ganze Nacht läuft die Livestream-Party aus Mülheim.

Nachdem sich mehr als 7000 Musikfans bei der ersten Online-Party eingeklickt haben, starten die drei DJs Dennis Weiler, Stefan Falkenberg und Sascha Vogt am kommenden Samstag, 4. April, den nächsten Durchgang: Sie legen in Franky's Güterbahnhof an der Sandstraße Hits der 1990er und 2000er Jahre auf.

Die virtuelle Party läuft zwischen 21 und 4 Uhr unter www.livestreamparty.de auf Youtube. Mit von der Partie wird diesmal auch der singende Gastronom Richard Reichenbach sein. Passend zur aktuellen Lage präsentiert er den Evergreen: „You never walk alone“.