Mülheim: Viele Autos zu schnell auf Oberer Saarlandstraße

Mülheim. Mülheim: Viele Autos sind zu schnell unterwegs. Die Polizei kontrolliert in diesen Tagen auch, wenn weniger Fahrzeuge auf den Straßen sind.

In der vergangenen Karwoche hat die Polizei in Essen und Mülheim unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An über 20 Orten in beiden Städten wurde das Tempo von 17.910 Fahrzeugen gemessen. Es gab 1095 Verstöße, davon endeten 40 mit einem Fahrverbot.

Auch auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Mülheim wird gerast

Die Örtlichkeit mit den meisten Verstößen gegen das Tempolimit befindet sich in Mülheim auf der Oberen Saarlandstraße/Fußweg Hölterstraße (50 km/h). Bei insgesamt 214 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 50 Verstößen, also fast ein Viertel fuhr zu schnell. Ein Fahrer bekam ein Fahrverbot.

Auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gab es ebenfalls viele Verstöße. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h wurden 817 Fahrzeuge geprüft. 122 davon waren zu schnell unterwegs.