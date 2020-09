Mülheim: Vermisster Senior (86) aus Kettwig wieder zu Hause

Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde am Sonntagabend in Mülheim ein vermisster 86-Jähriger gesucht.

Mülheim. Gut ausgegangen ist eine Suchaktion am Sonntagabend in Mülheim, bei der auch ein Hubschrauber kreiste. Der Vermisste (86) ist wieder zu Hause

Ein offenbar demenzkranker Mann aus Kettwig wurde am Sonntagabend in Mülheim mit großem Aufwand gesucht. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Innenstadt. Passanten entdeckten den 86-Jährigen später an der Mendener Straße.

Der Senior war mit seiner Frau zu Fuß am Leinpfad von Mülheim aus in Richtung Kettwig unterwegs. In „einem unbemerkten Augenblick“, so die Polizei, habe sich das Ehepaar wohl aus den Augen verloren. Da der 86-Jährige an Demenz leidet, war die Sorge groß. Gegen 20.50 Uhr fiel der alte Herr dann Passanten an der Mendener Straße auf. Sie alarmierten die Polizei - und der Vermisstenfall war gelöst.