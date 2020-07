Mülheim: Unfall bei Planwagen-Ausfahrt – Trecker kippt in Graben

Mülheim. Ein Trecker mit angehängtem Planwagen ist am Samstag in Mülheim in einen Graben gerutscht. Die Fahrerin wurde verletzt. Die Ursache ist unklar.

Die Fahrerin eines Treckers ist bei einer Planwagen-Ausfahrt am Samstag in Mülheim verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Nachmittag berichtete, war die Frau am Mittag mit dem Trecker und einem angehängten Planwagen auf dem Worringer Reitweg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache sei der Trecker ins Rutschen gekommen und in den Böschungsgraben gekippt.

Die Fahrerin wurde nach Angaben der Feuerwehr verletzt und musste von einem Notarzt und einer Rettungsdienstbesatzung versorgt worden. Sie wurde schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht.

Planwagen blieb stehen – zwölf Insassen unverletzt

Der Planwagen, in dem zwölf Menschen saßen, sei bei dem Unfall glücklicherweise auf der Straße stehen geblieben. Alle Mitfahrenden kamen so mit dem Schrecken davon.

Der Worringer Reitweg blieb laut Feuerwehr mehrere Stunden lang gesperrt; das Trecker-Gespann musste geborgen, ausgelaufener Treibstoff aufgefangen und entsorgt werden.

Fazit der Feuerwehr: „Hier hätte viel mehr passieren können.“ Was für eine Gruppe den Planwagenausflug machte und aus welchem Anlass, dazu konnte die Polizei am Samstagabend nichts sagen. (red)